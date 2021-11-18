Повідомляється, що пожежа сталася на місці "слуги народу" Артема Нагаєвського. Водночас народні депутати оперативно поширили у соцмережах відео з парламенту.
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Загоряння вдалося швидко загасити завдяки зусиллям нардепа від провладної фракції Єгора Чернєва. Народний депутат миттєво зорієнтувався та використав вогнегасник.
У Раді загорівся пульт для голосування / Фото з фейсбуку Наталії Піпи
Засідання Ради закрили
Через пожежу в сесійній залі Верховної Ради Руслан Стефанчук поставив на голосування ініціативу про закриття засідання. Однак народні депутати не підтримали рішення.
Згодом Олександр Корнієнко повторив спробу, цього разу вона мала успіх.
240 – за! Рішення прийнято,
– підсумував віцеспікер.
У Верховній Раді загорівся пульт для голосування: дивіться відео
Текст публікації Олександра Качури:
Такого турборежиму знову не витримала система "Рада-3".
Пульт депутата Артема Нагаєвського задимився та почав плавитись.
Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння.
Чергове підтвердження того, що настав час міняти систему на нову або переходити на голосування руками.