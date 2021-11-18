Повідомляється, що пожежа сталася на місці "слуги народу" Артема Нагаєвського. Водночас народні депутати оперативно поширили у соцмережах відео з парламенту.

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Загоряння вдалося швидко загасити завдяки зусиллям нардепа від провладної фракції Єгора Чернєва. Народний депутат миттєво зорієнтувався та використав вогнегасник.



У Раді загорівся пульт для голосування / Фото з фейсбуку Наталії Піпи

Засідання Ради закрили

Через пожежу в сесійній залі Верховної Ради Руслан Стефанчук поставив на голосування ініціативу про закриття засідання. Однак народні депутати не підтримали рішення.

Згодом Олександр Корнієнко повторив спробу, цього разу вона мала успіх.

240 – за! Рішення прийнято,

– підсумував віцеспікер.

Зверніть увагу! У Верховній Раді під час засідання 13 травня сталася пожежа. У народного депутата від "Слуги народу" під час голосування почав горіти пульт. Тоді парламентарі пішли на вимушену перерву.

У Верховній Раді загорівся пульт для голосування: дивіться відео



Текст публікації Олександра Качури:

Такого турборежиму знову не витримала система "Рада-3".

Пульт депутата Артема Нагаєвського задимився та почав плавитись.

Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння.

Чергове підтвердження того, що настав час міняти систему на нову або переходити на голосування руками.