У Туреччині жінки вийшли на мітинг проти насильства: поліція застосувала газ
Джерело:DW
У Стамбулі 25 листопада мітингувальниці вийшли на протест проти насильства до жінок. Однак акція завершилась сутичками із поліцією.
На демонстрацію зібрались кілька тисяч людей. Акція була присвячена до міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
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Як пройшов протест
Протестувальники пройшли однією з найпопулярніших пішохідних вулиць у Стамбулі. Вони свистіли у свистки та виголошували тематичні гасла. Несли плакати з написами "не мовчіть про чоловіче насильство".
Лунали й заклики до відставки уряду. Все тому, що жінки висловлювали своє обурення через вихід Туреччини на початку 2021 року зі Стамбульської Конвенції.Зверніть увагу! Правозахисники організації We Will Stop Femicide Platform зазначають, що з початку 2021 року у Туреччині вбили 345 жінок, а з 2020 – 409.
Застосували сльозогінний газ
Правоохоронці заблокували вулицю. Вони застосували сльозогінний газ, коли натовп спробував прорватися через встановлені барикади.
Організатори ходи засудили такі дії правоохоронців. Це розцінили як напад на жінок та представників меншин.
Що таке Стамбульська конвенціяЦе міжнародний юридичний обов’язковий акт, який охоплює питання, пов'язані з насильством щодо жінок. Угоду підписали 46 країн світу, а ратифікували – понад 30.
Туреччина вийшла з конвенції у березні 2021 року. В Анкарі заявили, нібито документ заохочує розлучення та просуває культуру ЛГБТ, що суперечить цінностям країни. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що для захисту прав жінок використовуватимуть місцеві закони.