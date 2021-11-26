У Туреччині жінки вийшли на мітинг проти насильства: поліція застосувала газ

У Стамбулі 25 листопада мітингувальниці вийшли на протест проти насильства до жінок. Однак акція завершилась сутичками із поліцією.

На демонстрацію зібрались кілька тисяч людей. Акція була присвячена до міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

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Як пройшов протест