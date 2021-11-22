Тысячи француженок вышли на протест из-за насилия: фото с акции
Источник:Deutsche Welle
Во Франции 20 ноября тысячи женщин вышли на протест с требованием прекратить сексуальное насилие. Активистки призвали правительство увеличить финансирование на предотвращение таких преступлений.
Детали протеста во Франции
Женщины вышли на улицы Парижа и других городов. В руках они держали плакаты с надписями "Прекратите сексизм и сексуальное насилие", "Остановите фемицид", "Трансфобия убивает" и т.д.
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Акции прошли на фоне недовольства и дискуссий вокруг домашнего насилия в стране. Они стали частью мероприятий во всем мире к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин, который отмечают 25 ноября.
Организаторы протеста заявили, что с начала 2021 года минимум сотню женщин убили их мужчины.
Во Франции состоялся протест из-за насилия в отношении женщин / Фото Deutsche Welle
Все всегда пытаются переложить вину на женщин,
– заявили организаторы.
Активистки призвали правительство и президента Франции Эммануэля Макрона увеличить расходы на предотвращение насилия в отношении женщин с 360 миллионов евро до 1 миллиарда.
Это касается и увеличения убежищ для пострадавших. Ведь сейчас во Франции место получают около 40% женщин, в то же время только 12% – юридическую и психологическую поддержку.
Акции прошли в разных городах Франции / Фото Deutsche Welle