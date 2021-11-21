Тисячі француженок вийшли на протест через насильство: фото з акції

У Франції 20 листопада тисячі жінок вийшли на протест з вимогою припинити сексуальне насильство. Активістки закликали уряд збільшив фінансування на запобігання таким злочинам.

Деталі протесту у Франції

Жінки вийшли на вулиці Парижа та інших міст. У руках вони тримали плакати з написами "Припиніть сексизм і сексуальне насильство", "Зупиніть феміцид", "Трансфобія вбиває" тощо.

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Акції відбулися на тлі невдоволення та дискусій довкола домашнього насильства у країні. Вони стали частиною заходів у всьому світі до Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок, який відзначають 25 листопада.

Організатори протесту заявили, що від початку 2021 року щонайменше сотню жінок вбили їхні чоловіки.



У Франції відбувся протест через насильство щодо жінок / Фото Deutsche Welle

Усі завжди намагаються перекласти провину на жінок,

– заявили організатори.

Активістки закликали уряд та президента Франції Еммануеля Макрона збільшити витрати на запобігання насильству щодо жінок із 360 мільйонів євро до 1 мільярда.

Це стосується і збільшення притулків для постраждалих. Адже зараз у Франції місце отримують лише близько 40% жінок, водночас лише 12% – юридичну та психологічну підтримку.



Акції відбулися у різних містах Франції / Фото Deutsche Welle

Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок встановили резолюцією Генасамблеї ООН 17 грудня 1999 року. З того часу його щорічно відзначають 25 листопада. Він присвячений підвищенню обізнаності населення про системне насильство проти жінок всього світу.