Тысячи людей, – сопротивление Афганистана заявило об этнической чистке в Панджшере

Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари сообщил, что талибы проводят в провинции Панджшер этническую чистку. По словам мужчины, оттуда уже выгнали тысячи людей.

Назари обвинил мир в игнорировании событий в Панджшере. По словам представителя сопротивления, международное сообщество только наблюдает за всем, что происходит.

Талибы выгнали тысячи людей с Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию,

– заявил Назари.

Он призвал международное сообщество остановить военные преступления в Афганистане.

Журналист сообщил о массовых казнях

Афганский журналист Кабир Васик сообщил, что на захваченных землях террористы проводят массовые расстрелы. Талибы не щадят даже детей.

Васик отметил: трагедия в Панджшере – это военное преступление и преступление против человечности.

По словам журналиста, кроме физического насилия, талибы применяют к людям также моральное давление. В частности, обыскивают дома и постоянно угрожают убийствами.

Одного из лидеров "Талибана" убили в Панджшере

Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил, что повстанцы убили одного из лидеров "Талибана" – Мавлави Фасихуддина. В то же время пока террористы эту информацию не подтвердили.

Также представители сопротивления заявили о ликвидации 6 охранников в районе Пишгур провинции Панджшер.

Между тем террористы в очередной раз заявили, что взяли провинцию под контроль.

Фронт национального сопротивления в Панджшере возглавляет 32-летний Ахмад Масуд. Его отец Ахмад Шах Масуд вошел в историю как один из лидеров сопротивления в Афганистане в 1980-х годах.

Сообщение с твиттера Али Назари:

The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes.