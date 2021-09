Тисячі людей, – опір Афганістану заявив про етнічну чистку у Панджшері

Представник Фронту національного опору Афганістану Алі Назарі повідомив, що таліби проводять у провінції Панджшер етнічну чистку. За словами чоловіка, звідти вже вигнали тисячі людей.

Назарі звинуватив світ в ігноруванні подій у Панджшері. За словами представника опору, міжнародна спільнота лише спостерігає за усім, що відбувається.

Таліби вигнали тисячі людей з Панджшера. Вони здійснюють етнічні чистки, і світ все ще спостерігає і ігнорує цю ситуацію,

– заявив Назарі.

Він закликав міжнародну спільноту зупинити військові злочини в Афганістані.

Журналіст повідомив про масові страти

Афганський журналіст Кабір Васик повідомив, що на захоплених землях терористи проводять масові розстріли. Таліби не щадять навіть дітей.

Васик наголосив: трагедія у Панджшері – це військовий злочин та злочин проти людяності.

За словами журналіста, окрім фізичного насилля, таліби застосовують до людей також моральний тиск. Зокрема, обшукують будинки та постійно погрожують вбивствами.

Одного з лідерів "Талібану" вбили у Панджшері

Фронт національного опору Афганістану повідомив, що повстанці вбили одного з лідерів "Талібану" – Мавлаві Фасіхуддіна. Водночас наразі терористи цю інформацію не підтвердили.

Також представники опору заявили про ліквідацію 6 охоронців у районі Пішгур провінції Панджшер.

Тим часом терористи вкотре заявили, що взяли провінцію під контроль.

Фронт національного опору у Панджшері очолює 32-річний Ахмад Масуд. Його батько Ахмад Шах Масуд увійшов в історію як один з лідерів опору в Афганістані у 1980-х роках.

Допис з твітера Алі Назарі:

The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes.