Тисячі людей, – опір Афганістану заявив про етнічну чистку у Панджшері
Джерело:твітер Алі Назарі
Представник Фронту національного опору Афганістану Алі Назарі повідомив, що таліби проводять у провінції Панджшер етнічну чистку. За словами чоловіка, звідти вже вигнали тисячі людей.
Назарі звинуватив світ в ігноруванні подій у Панджшері. За словами представника опору, міжнародна спільнота лише спостерігає за усім, що відбувається.
Зауважте Щоб врятувати сім'ю від голоду: чоловік в Афганістані хоче продати 4-річну доньку
Таліби вигнали тисячі людей з Панджшера. Вони здійснюють етнічні чистки, і світ все ще спостерігає і ігнорує цю ситуацію,
– заявив Назарі.
Він закликав міжнародну спільноту зупинити військові злочини в Афганістані.
Журналіст повідомив про масові страти
- Афганський журналіст Кабір Васик повідомив, що на захоплених землях терористи проводять масові розстріли. Таліби не щадять навіть дітей.
- Васик наголосив: трагедія у Панджшері – це військовий злочин та злочин проти людяності.
- За словами журналіста, окрім фізичного насилля, таліби застосовують до людей також моральний тиск. Зокрема, обшукують будинки та постійно погрожують вбивствами.
Одного з лідерів "Талібану" вбили у Панджшері
- Фронт національного опору Афганістану повідомив, що повстанці вбили одного з лідерів "Талібану" – Мавлаві Фасіхуддіна. Водночас наразі терористи цю інформацію не підтвердили.
- Також представники опору заявили про ліквідацію 6 охоронців у районі Пішгур провінції Панджшер.
- Тим часом терористи вкотре заявили, що взяли провінцію під контроль.
Допис з твітера Алі Назарі:
The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes.