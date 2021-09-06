Крім Фасіхуддіна, вбили 6 охоронців в районі Пішгур провінції Панджшер. Це могло статись вночі 6 вересня, заявили представники Фронту національного опору Афганістану.

Важливо Захопили резиденцію повстанців: таліби оголосили про повний контроль над Панджшером

Що кажуть в "Талібані"

Таліби не підтвердили інформацію. Проте бойовики вже не вперше оголосили про захоплення Панджшера. Стверджували, що взяли під контроль 8 з 10 районів.

Крім того, запевняли, буцімто у Панджшері вбили багато "повстанців", а чимало з них утекли. Очевидці розповідали, що десятки родин тікали в гори перед прибуттям талібів.

У фронті це спростували. Однак заявили про загибель свого речника Фахіма Дашті.

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