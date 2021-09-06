Крім Фасіхуддіна, вбили 6 охоронців в районі Пішгур провінції Панджшер. Це могло статись вночі 6 вересня, заявили представники Фронту національного опору Афганістану.
Важливо Захопили резиденцію повстанців: таліби оголосили про повний контроль над Панджшером
Що кажуть в "Талібані"
Таліби не підтвердили інформацію. Проте бойовики вже не вперше оголосили про захоплення Панджшера. Стверджували, що взяли під контроль 8 з 10 районів.
Крім того, запевняли, буцімто у Панджшері вбили багато "повстанців", а чимало з них утекли. Очевидці розповідали, що десятки родин тікали в гори перед прибуттям талібів.
У фронті це спростували. Однак заявили про загибель свого речника Фахіма Дашті.
Останні новини з Афганістану
- "Талібан" 15 серпня взяв під контроль Кабул та заявив про захоплення влади в Афганістані.
- Однак вони не контролювали провінцію Панджшер. Там утворили Фронт національного опору. Його очолив Ахмад Масуд.
- На початку вересня таліби вже говорили про захоплення Панджшеру. Згодом вони сказали, що це було спланованою дезінформацією.
- У Кабулі 4 вересня таліби влаштували стрілянину, щоб нібито відсвяткувати "перемогу" над непідконтрольною провінцією.