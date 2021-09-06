Кроме Фасихуддина, убили 6 охранников в районе Пишгур провинции Панджшер. Это могло произойти ночью 6 сентября, заявили представители Фронта национального сопротивления Афганистана.

Важно Захватили резиденцию повстанцев: талибы объявили о полном контроле над Панджшером

Что говорят в "Талибане"

Талибы не подтвердили информацию. Однако боевики уже не впервые объявили о захвате Панджшера. Утверждали, что взяли под контроль 8 из 10 районов.

Кроме того, уверяли, будто в Панджшере убили много "повстанцев", а многие из них убежали. Очевидцы рассказывали, что десятки семей бежали в горы перед прибытием талибов.

Во Фронте это опровергли. Однако заявили о гибели своего представителя Фахима Дашти.

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