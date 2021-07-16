У 7-летней жительницы Львовщины диагностировали столбняк: ребенок в реанимации на ИВЛ

На Львовщине 7-летняя девочка, у которой диагностировали столбняк, попала в реанимацию. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Девочка находится в медикаментозном сне.

Летальность от столбняка составляет до 40%. Девочке не провели ревакцинацию от этой опасной болезни.

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Девочка с столбняком попала в реанимацию

Во львовскую областную детскую больницу ОХМАТДЕТ госпитализировали 7-летнюю жительницу Мостиского района. Врачи диагностировали у нее столбняк. Это первый в этом году случай опасного инфекционного заболевания на Львовщине. Об этом инциденте рассказала главная санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко-Тимко.

На Львовщине случай столбняка у 7-летнего ребенка. К сожалению, он не был защищен с помощью вакцинации,

– отметила врач.

Заведующая реанимационным отделением больницы ОХМАТДЕТ Вера Приймакова добавила, что девочку госпитализировали в реанимационное отделение 14 июля. У нее обнаружили генерализованную форму столбняка.

"Ребенок вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась. Девочка на ИВЛ, в медикаментозном сне", – рассказала Приймакова.

По словам врача, у маленькой пациентки есть царапины на руках, ногах, однако они старые. Свежая небольшая царапина на руке. Вероятнее всего, что именно она является очагом инфекции.

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Лучший способ уберечь ребенка от столбняка – вакцинация

К счастью, у медиков большой опыт лечения детей с столбняком. В предыдущие годы врачам удавалось спасать маленьких пациентов с очень тяжелыми формами заболевания.

По словам специалистов, самый простой метод уберечь ребенка от этой тяжелой болезни – вакцинация. Прививки следует делать в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходимо ребенка ревакцинировать.

"Если есть травма, обратитесь к врачу за экстренной профилактикой. Первые симптомы: боль и подергивание мышц, трудно открыть широко рот, странная (сардоническая) улыбка, судороги. Летальность составляет до 40%. Не стоит испытывать судьбу", – отметила Иванченко-Тимко.

Что нужно знать про столбняк

Столбняк – это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами.

В тяжелых случаях больной выгибается дугой, опираясь на пятки и затылок.

Пациенты с столбняком могут умереть, если немедленно не начать лечение.

Болезнь может вызвать тяжелые осложнения – асфиксию и остановку сердца.

Инфицирования столбняком может произойти при попадании грязи в рану или порез, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами.

Также подхватить опасную болезнь можно, травмувавшись обломками древесины, так как споры бактерий живут в почве и кишечном тракте животных.

Однако от человека к человеку столбняк не передается.

Защититься от инфицирования можно только вакцинацией. Детям нужно сделать прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, а в возрасте 6 и 16 лет их следует ревакцинировать.

Взрослым нужно обновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.

Если человек травмировался, она может чувствовать себя безопасно, только если с момента последней прививки прошло 5 лет. Если больше, то чтобы не допустить развитие столбняка, необходимо провести экстренную профилактику.

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