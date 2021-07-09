Одну девочку привезли в больницу 6 июля, а другую – в конце июня. К счастью, дети попали в медучреждение вовремя.

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На Львовщине дети отравились грибами

Врач-анестезиолог Тарас Оранский рассказал, что в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медцентра попали двое малолетних детей. Они отравились грибами.

3-летнюю девочку привезли с Винников в конце июня, а 2-летнюю – с Сокольского района ночью 6 июля. Дети попали в больницу в течение нескольких часов после отравления, поэтому, к счастью, обошлось без серьезных последствий. На момент госпитализации тяжелых симптомов отравления у детей не было.

Ребенка с Винников привезли буквально через час после поедания грибов. У нее только была одноразовая рвота. Девочку с Сокольского района также доставили быстро,

– отметил врач.

По словам Оранского, девочкам провели все необходимые процедуры, поэтому они были в реанимации всего несколько дней. Затем детей перевели под наблюдение врачей в педиатрическое отделение.

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Как девочки отравились грибами

Врач рассказал, что маленькая пациентка с Сокольского района гуляла сама на частной территории. Когда ее мама подошла к ней, то увидели, что дочь что-то жует. Грибов у ребенка уже не было.

Девочку с Винников за поеданием грибов увидела соседка. Она сразу отвела ребенка к маме, и уже она обратилась к врачу. Какие ядовитые грибы съели девушки, пока неизвестно. Однако медики подозревают, что это были ненастоящих опята.

Пациентку с Винников в начале июля выписали из больницы домой, а девочка с Сокольского района до сих пор находится в педиатрическом отделении. Однако врач отметил, что с ребенком все в порядке и ее также вскоре выпишут из больницы.

Смотрите видео, что делать при отравлении грибами: