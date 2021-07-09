Сейчас 21 пострадавший лечится в медучреждении, а трое – амбулаторно. Специалисты пока не установили, каким именно продуктом отравились посетители ресторана.

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Причиной отравления стала сальмонелла

Главная санитарная врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что по состоянию на 8 июля зарегистрировали 24 больных, которые отравились после празднования в ресторане "Панский Кныш" в Куликове. Среди пострадавших есть 8 детей. 21 пациент находится в областной инфекционной клинической больнице. Все они имеют положительную динамику. Еще трое гостей ресторана лечатся дома.

8 июля в биоматериале одной больной выделена сальмонелла (Salmonella enteritidis). Материал от остальных больных еще в работе. Какой именно продукт стал фактором инфицирования, пока не установлено. Эпидрасследование продолжается,

– отметила Иванченко-Тимко.

В комментарии ZAXID.NET врач отметила, что, несмотря на получение результата анализов лишь одной пациентки, точно можно сказать, что всех пострадавших на больничную койку уложил сальмонеллез.

"В биоматериале одной больной, самой тяжелой, которую госпитализировали первой, выделена сальмонелла. Материалы других больных еще в работе, но уж точно можно говорить, что это сальмонеллез, потому что все питались в одном заведении и у всех одинаковая клиника", – пояснила Иванченко-Тимко.

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Во время проверки ресторана выявили ряд нарушений

По словам Иванченко-Тимко, на момент эпидрасследования готовых блюд в ресторане уже не было. Однако кое-кто из посетителей взял некоторые блюда с празднования домой. У людей взяли на исследование образцы, однако они сейчас находятся в работе.

Заместитель начальника управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Елена Улашина рассказала, что во время проверки "Панского Кныша" выявили ряд существенных нарушений. Главный ветинспектор 8 июля вынес решение о закрытии ресторана на 10 дней.

"Во время проверки были обнаружены продукты без документов (мясо свинины, курятина и овощи), выявлены нарушения технологии приготовления блюд, отсутствует маркировка (на производственных столах, разделочных досках, ножах), персонал не прошел гигиеническое обучение, нет умывальников для мытья рук персонала, отсутствуют условия для обработки яиц, в холодильниках отсутствуют термометры и тому подобное", – отметила Улашина.

Она добавила, что 4 июля в ресторане провели 7 банкетов, на которых присутствовали 108 гостей. Сейчас специалисты пытаются определить блюдо, которым отравились посетители ресторана.

Заметьте! В ресторане "Панский Кныш" 4 июля посетители праздновали различные события. Первых гостей с симптомами отравления госпитализировали 5 июля во Львовскую областную инфекционную больницу. Остальные попали в медучреждение 6 июля. Тогда их было 17, среди которых 6 детей. По состоянию на утро 9 июля количество заболевших возросло до 24, среди которых было уже 8 детей.