Ликвидация Ильи Кивы: в России говорят, что у путиниста обнаружили два пулевых ранения
6 декабря, в День ВСУ, стало известно о ликвидации предателя и бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Ильи Кивы. В стране-агрессоре сообщили новые подробности смерти кремлевского пропагандиста.
Киву нашли мертвым в 15:00 на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево, что под Москвой.
Смотрите также Чтобы не закончить, как Кива: Юсов сказал, что должны сделать предатели и военные преступники
Как именно убили Киву
Первоначально российские пропагандисты рассказывали, что политика зарезали. Они писали, что, мол, на правом виске у него – резаная рана, а на левой части лица – гематома. Однако впоследствии российские СМИ были вынуждены признать, что в Киву таки стреляли.
В частности, следственный комитет государства-агрессоры открыл уголовное производство по факту убийства Ильи Кивы. По его данным, неизвестный вечером произвел из неустановленного оружия выстрелы в потерпевшего. Кива умер от полученных травм на месте. В то же время в российских медиа предполагали, что в путиниста выстрелили дважды. Одной пулей мужчину ранили, а второй – добили. Тело Кивы пролежало около часа, пока его обнаружили.
Теперь стало известно, что следственный комитет подтвердил версию журналистов. На теле Кивы были обнаружены два пулевых ранения, изъяты две пистолетные гильзы и патрон.
Ликвидация Ильи Кивы: что известно
- По информации источников 24 Канала, ликвидация коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы – это спецоперация СБУ. Злоумышленника ликвидировали из стрелкового оружия.
- В ГУР подтвердили смерть Кивы, подчеркнув, что "справедливость настигает всех предателей Украины и военных преступников". По словам Юсова, политика охраняли, впрочем, это ему не помогло. В среду мощная российская контрразведка "пропустила гол".
- В СМИ предполагают, что сожительница Кивы могла навести на него киллера. Сама женщина рассказала российским силовикам, что в последнее время не обнаруживала в окружении Кивы подозрительных людей. По ее словам, экс-нардеп всегда соблюдал меры безопасности.
- В день убийства Кива мог пойти в лес, чтобы записать ролик для своего телеграм-канала.