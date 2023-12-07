В среду 6 декабря стало известно, что СБУ удалось дотянуться до Кивы в Подмосковье и отправить его на тот свет. На следующий день утром в эфире национального телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов прокомментировал смерть коллаборанта – информирует 24 Канал.

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По словам спикера, все коллаборанты и военные преступники должны сдаться в руки украинского правосудия – только так они могут обезопасить себя от летальных исходов, уже догнавших Илью Киву.

Сейчас мы можем подтвердить и констатировать факт (ликвидации Кивы – 24 Канал). И обращусь к другим коллаборантам, предателям и военным преступникам: наиболее безопасным путем для вас является сдача в руки украинского правосудия. Приговор будет действительно гарантировать соблюдение ваших дел, регулярное питание.

Как отметил Юсов, пребывание на территории государства-агрессора опасно. Также спикер украинской разведки заверил: справедливое ранение догонит каждого преступника, предателя и коллаборанта.

Российская пропаганда не знает, что делать