У середу, 6 грудня, стало відомо, що СБУ вдалось дотягнутися до Киви у Підмосков'ї та відправити його на той світ. Наступного дня вранці в ефірі національного телемарафону речник ГУР Андрій Юсов прокоментував смерть колаборанта, – інформує 24 Канал.
До теми Ліквідація Киви під Москвою: що відомо про раптову смерть зрадника
Що робити зрадникам, аби їх не спіткала доля Киви
За словами спікера, усі колаборанти та воєнні злочинці повинні здатися в руки українського правосуддя – лише так вони можуть убезпечити себе від летальних наслідків, які уже наздогнали Іллю Киву.
Зараз ми можемо підтвердити та констатували факт (ліквідації Киви – 24 Канал). І звернуся до інших колаборантів, зрадників та воєнних злочинців: найбільш безпечним шляхом для вас є здача в руки українського правосуддя. Вирок справді гарантуватиме дотримання ваших справ, регулярне харчування.
Як зазначив Юсов, перебування на території держави-агресора є небезпечним. Також речник української розвідки запевнив: справедливе порання наздожене кожного злочинця, зрадника і колаборанта.
Російська пропаганда не знає, що робити
- Через декілька годин після ліквідації Іллі Киви з'явилися кадри з його місця смерті. На них – силовики з металодетекторами щось шукають в снігу; видно небагато представників інформаційних помийок Кремля.
- Загалом так звані російські журналісти досить мляво висвітлювали смерть українського зрадника. Під час цього ж включення Юсов констатував: "Ілля Кива був одним з облич російської пропаганди. Поширення цієї історії для російських пропагандистів є дуже болючою та дошкульною справою".
- Додамо, що знайшли тіло колаборанта неподалік від столиці ворожої держави. Власне, у селі Супонєво на території паркової зони готелю "Величъ Country Club". Розташований населений пункт за близько 67 кілометрів від Москви, якщо їхати автошляхами.
- Ворожі ЗМІ заявляли, що нібито на правій скроні Киви – різана рана, а на лівій частині обличчя – гематома. Водночас джерела нашого видання інформують, що ліквідували зрадника за допомогою стрілецької зброї.