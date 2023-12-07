У середу, 6 грудня, стало відомо, що СБУ вдалось дотягнутися до Киви у Підмосков'ї та відправити його на той світ. Наступного дня вранці в ефірі національного телемарафону речник ГУР Андрій Юсов прокоментував смерть колаборанта, – інформує 24 Канал.

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За словами спікера, усі колаборанти та воєнні злочинці повинні здатися в руки українського правосуддя – лише так вони можуть убезпечити себе від летальних наслідків, які уже наздогнали Іллю Киву.

Зараз ми можемо підтвердити та констатували факт (ліквідації Киви – 24 Канал). І звернуся до інших колаборантів, зрадників та воєнних злочинців: найбільш безпечним шляхом для вас є здача в руки українського правосуддя. Вирок справді гарантуватиме дотримання ваших справ, регулярне харчування.

Як зазначив Юсов, перебування на території держави-агресора є небезпечним. Також речник української розвідки запевнив: справедливе порання наздожене кожного злочинця, зрадника і колаборанта.

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