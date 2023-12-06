У середу, 6 грудня, джерела 24 Каналу підтвердили інформацію про ліквідацію Киви та повідомили, що це справа рук СБУ. Уже через декілька годин на місце смерті колаборанта з'їхались пропагандисти та так звані "правоохоронці", про що пишуть телеграм-канали.

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Місце смерті Іллі Киви

Знайшли тіло зрадника нашої держави у Підмосков'ї – неподалік від столиці ворожої держави. Власне, у селі Супонєво на території паркової зони готелю "Величъ Country Club". Розташований населений пункт за близько 67 кілометрів від Москви, якщо їхати автошляхами.

Де ліквідували колаборанта Киву: дивіться на карті від Google maps

На кадрах, що поширюють російські телеграм-канали, видно: на місце "трагедії" приїхала машина кремлівських силовиків. Також можна побачити операторів з відеокамерами та, вочевидь, журналістів, які прибули для того, аби знімати сюжети про цю звістку.

Що відбувається на місці смерті Іллі Киви у Підмосков'ї: дивіться відео з росЗМІ

Пропагандисти Кремля стверджують, що нібито на правій скроні Киви – різана рана, а на лівій частині обличчя – гематома. Джерела нашого видання інформують, що ліквідували зрадника за допомогою стрілецької зброї. Водночас на певних роликах видно: російські правоохоронці з металодетекторами щось шукають в снігу.

Силовики Кремля прибули на місце ліквідації Киви: дивіться відео з росЗМІ

Певні інформаційні помийки зазначають, що Іллю Киву намагалися реанімувати медики, однак їм не вдалось нічого вдіяти. Разом з тим важливо:

колаборант був народним депутатом Верховної Ради декілька років;

до початку повномасштабної війни та виїзду в Росію провадив політичну діяльність у нашій державі.

Яка ситуація на місці смерті зрадника Киви: дивіться відео з росЗМІ

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Смерть колаборанта уже прокоментували в Головному управлінні розвідки. Речник відомства Андрій Юсов констатував: справедливість наздоганяє усіх зрадників України. За його словами, у Москви – одні з найбільш тренованих спецслужбовці у світі, однак все ж таки вони були не досить уважними, тому "пропустили гол".