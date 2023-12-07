Ліквідація Іллі Киви: у Росії кажуть, що у путініста виявили два кульових поранення

6 грудня, у День ЗСУ, стало відомо про ліквідацію зрадника і колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Іллі Киви. У країні-агресорці повідомили нові подробиці смерті кремлівського пропагандиста.

Киву знайшли мертвим о 15:00 на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво, що під Москвою.

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Як саме вбили Киву

Спочатку російські пропагандисти розповідали, що політика зарізали. Вони писали, що, мовляв на правій скроні у нього – різана рана, а на лівій частині обличчя – гематома. Однак згодом росЗМІ були вимушені визнати, що у Киву таки стріляли.

Зокрема, слідчий комітет держави-агресорки відкрив кримінальне провадження за фактом вбивства Іллі Киви. За його даними, невідомий ввечері зробив з невстановленої зброї постріли у потерпілого. Кива помер від отриманих травм на місці. Водночас у російських медіа припускали, що у путініста вистрілили двічі. Однією кулею чоловіка поранили, а другою – добили. Тіло Киви пролежало з годину, допоки його виявили.

Тепер стало відомо, що слідчий комітет підтвердив версію журналістів. На тілі Ківи було виявлено два кульові поранення, вилучено дві пістолетні гільзи та патрон.

Ліквідація Іллі Киви: що відомо