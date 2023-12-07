Ліквідація Іллі Киви: у Росії кажуть, що у путініста виявили два кульових поранення
6 грудня, у День ЗСУ, стало відомо про ліквідацію зрадника і колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Іллі Киви. У країні-агресорці повідомили нові подробиці смерті кремлівського пропагандиста.
Киву знайшли мертвим о 15:00 на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво, що під Москвою.
Дивіться також Аби не закінчити, як Кива: Юсов сказав, що мають зробити зрадники та воєнні злочинці
Як саме вбили Киву
Спочатку російські пропагандисти розповідали, що політика зарізали. Вони писали, що, мовляв на правій скроні у нього – різана рана, а на лівій частині обличчя – гематома. Однак згодом росЗМІ були вимушені визнати, що у Киву таки стріляли.
Зокрема, слідчий комітет держави-агресорки відкрив кримінальне провадження за фактом вбивства Іллі Киви. За його даними, невідомий ввечері зробив з невстановленої зброї постріли у потерпілого. Кива помер від отриманих травм на місці. Водночас у російських медіа припускали, що у путініста вистрілили двічі. Однією кулею чоловіка поранили, а другою – добили. Тіло Киви пролежало з годину, допоки його виявили.
Тепер стало відомо, що слідчий комітет підтвердив версію журналістів. На тілі Ківи було виявлено два кульові поранення, вилучено дві пістолетні гільзи та патрон.
Ліквідація Іллі Киви: що відомо
- За інформацією джерел 24 Каналу, ліквідація колаборанта і пропагандиста Іллі Киви – це спецоперація СБУ. Зловмисника ліквідували зі стрілецької зброї.
- У ГУР підтвердили смерть Киви, наголосивши, що "справедливість наздоганяє всіх зрадників України і воєнних злочинців". За словами Юсова, політика охороняли, втім, це йому не допомогло. У середу потужна російська контррозвідка "пропустила гол".
- У ЗМІ припускають, що співмешканка Киви могла навести на нього кілера. Сама жінка розповіла російським силовикам, що останнім часом не виявляла в оточенні Киви підозрілих людей. За її словами, екснардеп завжди дотримувася заходів безпеки.
- У день вбивства Кива міг піти до лісу, аби записати ролик для свого телеграм-каналу.