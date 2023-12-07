Як зазначають російські телеграм-канали, правоохоронці взялися за співмешканку Іллі Киви. Вона розповіла про те, що екснардеп дуже тривожився за своє життя.

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Співмешканка Киви під підозрою

Не виключають, що співмешканка Іллі Киви могла бути тією, хто на екснардепа навів кілера. Правда, відповідна версія ще не має офіційного підтвердження. Зауважимо, що з метою безпеки. ім'я жінки не повідомляють.

Водночас правоохоронці зацікавилися, чи останнім часом вона не виявляла в оточенні Киви підозрілих людей. Як зазначає телеграм-канал Baza, співмешканка зауважила, що екснардеп завжди намагався дотримуватися заходів безпеки.

Вона розповіла правоохоронцям, що для запису відео він щоразу вирушав до лісосмуги готелю. Це він робив не тому, що любить зелень. А тому, що намагався зробити все для того, щоб не було зрозуміло, де він перебуває.

Цього разу Кива міг також вирушити до лісу, щоб записати ролик для свого телеграм-каналу,

– припускають росіяни.

Що відомо про вбивство Киви

Телеграм-канал Mash пише, що Іллю Киву вбили двома пострілами у груди та голову. Відомо, що перший його поранив, а от другий – ліквідував.

Вбивство було скоєно у відносно безлюдній прогулянковій зоні підмосковного заміського комплексу "Велич Country Club" у селі Супонєве. Тому тіло ексдепутата Верховної Ради України виявили лише за годину,

– зауважили росіяни.

Джерела 24 Каналу зазначили, що ліквідація зрадника, колаборанта та пропагандиста – спецоперація СБУ. Підтверджується, що ліквідували його зі стрілецької зброї.

Активіст Сергій Стерненко теж зауважив, що його джерела підтвердили успішне проведення спецоперації СБУ. За словами українських силовиків, "бути зрадником України дуже небезпечно".

Служба безпеки України попереджає — бути зрадником України смертельно небезпечно. Пристрелили па***ду, і так має бути з кожним, хто працює на ворога,

– зазначив Стерненко.

В ефірі 24 Каналу представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив ліквідацію Іллі Киви.