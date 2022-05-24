"У меня клинок, как у Фродо": оккупант-фанат "Властелина колец" рассказал жене о своих зверствах

Идут 90 сутки решительного противостояния Украины широкомасштабному вторжению России. Зверства россиян на территории нашего государства не имеют никакого предела.

Оккупанты не только безжалостно убивают украинцев, но и наслаждаются этим процессом. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ разговора захватчика, фанатеющего от "Властелина колец", со своей женой.

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Российский фанат "Властелина колец" рассказал о своих зверствах на территории Украины

Российские кафиры, так ненавидящие страны Запада, вместе с тем фанатеют от зарубежной трилогии "Властелин колец".

Один из захватчиков сравнил себя с главным персонажем франшизы Фродо Бэггинсом. Впрочем, учитывая те зверства, о которых он рассказал своей жене, ему подходит роль только обычного кровожадного орка.

Мы вчера "укра" поймали. Теперь он в "другом мире". Я ему свой "свинокол" прямо в сердце воткнул. У меня клинок, как у Фродо Бэггинса. Так что я свою мечту… Я же хотел человеку сухожилие перерезать и вонзить клинок,

– с удовольствием рассказывает российский оккупант.

К слову, жене захватчика безразлично смерть украинца, однако слушать кровавые подробности зверств от своего любимого ей, похоже, не очень приятно.

Российский фанат "Властелина колец" наслаждается зверскими убийствами украинцев: слушайте перехват СБУ

Другие перехваты Службы безопасности Украины

Оккупант жаловался своему собеседнику , что на полученную денежную компенсацию за ранение в Украине не смог себе позволить даже однокомнатную квартиру в российской Астрахани, и приобрел только автомобиль 2012 года выпуска. Собеседник посоветовал оккупанту съездить в Украину еще раз, чтобы получить очередную порцию "люлей" от ВСУ, вернуться и претендовать на еще одну выплату от России - таким образом на квартиру "заработать" удастся.

С каждым днем кафиры на войне против Украины все больше теряют боевой дух. Мобилизированный так называемой квазиреспублики "ДНР" жалуется , что служба в российской армии похожа на рабство, и хочет найти правозащитную организацию, которая поможет ему сбежать с фронта.

Кроме того, российские захватчики ищут наркотики и алкоголь своих командиров.

Еще один оккупант рассказал, что на Донбассе на войну против Украины россияне "мобилизуют" даже мужчин с инвалидностью – в частности, без одной руки и слепых на глаз.

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