Прессслужба СБУ отметила, что среди вторгшихся на территории Украины российских оккупантов – полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности во вражеской армии и совершенно не скрывают своих "склонностей".

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Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине,

– говорится в сообщении.

Более запрещенное вещество российским захватчикам завозят без укрывательств. Доказательства этого – в новом перехвате от СБУ.

На этот раз захватчик говорит "заи", чтобы она попросила "у Гурдина", чтобы тот унес наркотики и привез их оккупанту. При этом враг даже конкретизирует: "наркота, которую нам издали".

Кроме того, российский оккупант упоминает, что у них есть денежный "общак". С него нужно взять деньги и купить коньяк.

В СБУ подчеркнули, что делают все, чтобы содержание захватчиков с украинской земли как можно быстрее.

Другие перехваты

В мае СБУ установила, что российские кафиры делятся между собой "лайфхаком выживания". Захватчики жалуются, что каждый день становится все труднее и труднее. Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю и наносят врагу значительные потери.

Чтобы хоть как-то выжить, россияне дошли до того, что простреливают себе ноги и надеются, что смогут вернуться домой. По данным СБУ, эта практика распространяется среди захватчиков.

Кафиры надеются, что госпитализация станет их билетом обратно в Россию.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхаку": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно",

– отметили в СБУ.

В перехваченных разговорах кафиры также жалуются, что количество ликвидированных растет. Украинские герои превратили дни российских захватчиков в "ад и ужас".

В одном из разговоров враг жалуется другу, что выживал как мог . Между тем, половины батальона уже нет. А командир – убит. Кроме того, захватчики потеряли немало машин. Их уничтожили украинские защитники.

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