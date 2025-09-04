Один из возможных сценариев завершения российско-украинской войны – заморозка боевых действий по линии фронта. Отдавать свои территории Украина не будет.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, озвучив, что только военным путем освободить территории от российской армии, возможно, не удастся. Для этого нужен другой уровень обеспечения Украины, а не все ее союзники готовы сейчас его предусмотреть.

Какие три инструмента следует применить в отношении России?

Сегодня не все партнеры Украины имеют понимание того, с Россией надо разговаривать только с позиции максимально жесткой силы. А воевать лицом к лицу со страной, которая имеет в разы больше ресурсов, как подчеркнул советник председателя ОПУ, трудно.

Сценарий заморозки войны – возможен, он реалистичен. Это один из возможных сценариев. Если он начнет работать, то дальше надо усиливать экономическое, изоляционное давление на Россию. Не стоит допускать разговоров об остановке санкций, наоборот следует параллельно давить, санкции должны только нарастать,

– подчеркнул Подоляк.

Ведь Россия является нарушителем международного права и факт ее преступления при таком сценарии никто не отменяет. Советник главы ОПУ объяснил, что есть агрессия первого типа, осуществлена Россией в 2014 году, а также второго типа – полномасштабное вторжение в 2022 году.

Подоляк отдельно отметил и важность внедрения изоляционно-дипломатического давления в отношении России. По его убеждению, не стоит выводить страну-агрессора из изоляции и делать публичные месседжи о том, что с Кремлем надо обязательно вести диалог. По мнению советника председателя ОПУ, это ошибочно.

Нет смысла разговаривать с людьми, которые не готовы к рациональной модели поведения. Россия к этому не готова, она готова к продолжению войны,

– подчеркнул Подоляк.

Сегодня, как отметил советник главы Офиса Президента, есть определенный альянс, который стоит за Россией. Есть те, кто принимают непосредственное участие в войне (Иран, Северная Корея), а есть те страны, которые существенно усиливают экономические возможности страны-агрессора: Китай.

Подоляк отметил, что с другой стороны есть альянс, который поддерживает Украину. Морально наше государство, по словам Подоляка, готово к жесткому сопротивлению российской агрессии, но, к сожалению, ее партнеры допускают принятие компромиссных решений. Он уточнил, что речь идет не о том, чтобы отдать России украинские территории, а о том, что Европа и США считают, что надо разговаривать с Москвой.

"Украина прислушивается к своим партнерам, к США, которые говорят о необходимости дипломатического урегулирования. Но мы видим, что к этому не готова Россия. Мы можем хотеть любого финала войны, более-менее справедливого, этого могут хотеть Европа и даже США, Китай и Индия также хотят прекращения войны, но есть проблема – неготовность России выходить из войны", – подытожил Подоляк.

Если в дальнейшем уговаривать Россию, просить ее сесть за стол переговоров, это, по убеждению советника председателя ОПУ, будет ее только стимулировать дальше вести себя нагло. Путин понимает только силу. Поэтому, важно предусмотреть существенные жесткие ограничения для России, молчание относительно нее, мощные масштабируемые удары по ее территории. Это те три инструмента, которые, по мнению Подоляка, точно могут привести к определенному результату.

В противном случае страна-агрессор будет накапливать ресурсы по линии фронта, будет продолжать ракетно-пушечные атаки по гражданскому населению. Это главный инструмент ведения войны российского диктатора Путина.

На каком этапе переговорный процесс?