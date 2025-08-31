Военные, которые служили на фронте, могут получить три разных статуса, однако все они могут считаться ветеранами войны. К ним относятся участники боевых действий (УБД), участники войны и лица с инвалидностью вследствие войны.

Ветераны войны имеют право на выплаты и льготы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на специалиста Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елену Воронкову, которую цитирует УНИАН.

Чем отличается статус УБД, участника войны и лица с инвалидностью вследствие войны?

Военные, которые были или находятся на фронте, защищая Украину, имеют право оформить статус участника боевых действий. В таком случае государство предоставляет им дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц.

Чтобы получить статус УБД, военный должен предоставить справка формы 6 о непосредственном участии в боевых действиях. Военный должен провести на передовой не менее 30 дней и получать соответствующие боевые распоряжения, утверждены в приказах. Тогда после возвращения из зоны боевых действий именно эта справка будет основанием подачи заявления на получение статуса УБД.

Дополнительно адвокат отметила, что если человек получил ранения или травмы в зоне боевых действий, то статус УБД ему предоставляется независимо от того, сколько дней он находился на войне.

Статус участника войны называют граждан, которые служили в армии или в правоохранительных органах бывшего Советского Союза или же служили в армиях союзников СССР во время Второй мировой войны. Также этот статус предоставляют бывшим курсантам, которые учились в 1939 – 1945 годах в военных училищах, школах или проходили курсы. В общем, это все участники Второй мировой и люди, которые родились до 31 декабря 1932 года включительно.

Адвокат также отметила, что статуса "ветерана боевых действий" не существует.

Как получить статус ветерана войны?

Человек, который прошел или проходит боевые действия, может обратиться в Управление социальной защиты населения с документами, подтверждающие личность, и документами, что подтверждают основания для получения статуса.

Предоставление статуса УБД военный может запросить в своей части, которая подаст документы для оформления. Или же со справкой 6 гражданин может прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

