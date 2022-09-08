Убийство сразу 10 человек в Канаде: через 3 суток полиция задержала второго подозреваемого

В Канаде полиция арестовала второго подозреваемого в резне, в результате которой погибли 10 человек и получили ранения 18.

Подозреваемого задержали на третий день после резни

Подозреваемого Майлза Сандерсона полиция провинции Саскачеван взяла под стражу в среду около 15:30 по местному времени. Еще одного подозреваемого, Дэмиена Сандерсона, нашли в понедельник мертвым.

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30-летнего мужчину задержали неподалеку от городка Ростерн в центральной канадской провинции Саскачеван. Он известен правоохранительным органам уже более 20 лет. После совершеннолетия совершил 59 правонарушений, в том числе кражи и насильственные действия. С подросткового возраста имеет проблемы с алкоголем и наркотиками. В 14 лет начал употреблять кокаин,

– говорится в сообщении.

Власти заявили, что он, вероятно, был убит своим братом, 32-летним Майлзом Сандерсоном.



Мотивы мужчин неизвестны / Фото eastnews

Братья совершили массовую резню в провинции Саскачеван, в результате которой погибли 10 человек и 18 получили ранения.

Коротко о трагедии

Происшествие случилось в деревне Уэлдон 4 сентября. Двое вооруженных мужчин убили 11 человек и ранили 18.

убили 11 человек и ранили 18. Командир Королевской канадской конной полиции Реджайни Ронда Блэкмор рассказывала, что полиция работала на 13 местах преступлений.

Из-за трагедии и поиска преступников в провинции объявили чрезвычайное положение, которое сначала объявили до 30 сентября. Однако, сейчас сообщили, что масштабные поиски главного подозреваемого в нападении с ножом в Саскачеване завершились.

Премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на массовое убийство. Он назвал нападения в Саскачеване "ужасными и неистовыми".

Этот случай стал самым смертоносным нападением в современной истории Канады. Полиция сообщила, что некоторые из жертв, похоже, были целями, тогда как другие были, очевидно, случайными.