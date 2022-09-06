Силовики установили, что резню устроили 31-летний Дэмиен Сандерсон и 30-летний Майлз Сандерсон. Один из подозреваемых преступников был найден мертвым на следующие сутки после трагедии.

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Как полицейские комментируют убийство подозреваемого

Начальник полиции города Реджина Эван Брей рассказал, что Дэмиена Сандерсона нашли мертвым неподалеку от места, где произошла резня.

Правоохранители предположили, что напарником подозреваемого является его 30-летний брат Майлз Сандерсон. Мужчина также получил ранения и скрывается неподалеку.

В полиции сообщили, что расследуют версию о том, что Дэмиен Сандерсон мог погибнуть от ранений, полученных от брата. Но пока эту информацию не могут окончательно подтвердить.

Подозреваемые в нападении в Саскачеване / AP

Что известно о трагедии

Событие произошло в деревне Уэлдон 4 сентября. Двое вооруженных мужчин убили минимум 10 человек и ранили 15 человек.

убили минимум 10 человек и ранили 15 человек. Командир Королевской канадской конной полиции Реджайни Ронда Блэкмор рассказывала, что полиция работала на 13 местах преступлений.

Из-за трагедии и поиска преступников в провинции объявили чрезвычайное положение, которое продлится до 30 сентября.

Премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на массовое убийство. Он назвал нападения в Саскачеване "ужасными и неистовыми".

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