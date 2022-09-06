Силовики встановили, що різанину влаштували 31-річний Деміен Сандерсон і 30-річний Майлз Сандерсон. Одного з підозрюваних злочинців знайшли мертвим наступної доби після трагедії.

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Як поліцейські коментують вбивство підозрюваного

Начальник поліції міста Реджина Еван Брей розповів, що Деміена Сандерсона знайшли мертвим неподалік місця, де сталася різанина.

Правоохоронці припустили, що напарником підозрюваного є його 30-річний брат Майлз Сандерсон. Чоловік також зазнав поранень і переховується неподалік.

В поліції повідомили, що розслідують версію, що Деміен Сандерсон міг загинути від поранень, отриманих від брата. Але поки цю інформацію не можуть підтвердити остаточно.



Підозрювані у нападі в Саскачевані / AP

Що відомо про трагедію

Подія трапилася у селі Уелдон 4 вересня. Двоє озброєних чоловіків вбили мінімум 10 людей і поранили 15.

вбили мінімум 10 людей і поранили 15. Командирка Королівської канадської кінної поліції Реджайні Ронда Блекмор розповідала, що поліція працювала на 13 місцях злочинів.

Через трагедію та пошук злочинців у провінції оголосили надзвичайний стан, який триватиме до 30 вересня.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо відреагував на масове вбивство. Він назвав напади в Саскачевані "жахливими й несамовитими".

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