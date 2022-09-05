Трагедія трапилася 4 вересня у селі Уелдон. Двоє озброєних чоловіків вбили мінімум 10 людей та поранили 15.

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Хто міг скоїти злочини

Правоохоронці радять місцевим не з'являтися на вулицях, поки злочинців не затримають. Попередньо, напади могли вчинити 31-річний Деміен Сандерсон та 30-річний Майлз Сандерсон, причому без конкретного мотиву. Вони подорожували на чорному Nissan Rogue, але невідомо, в якому напрямку. Поліцейські припускають, що злочинці вже встигли змінили автомобіль.

Командирка Королівської канадської кінної поліції Реджайні Ронда Блекмор сказала, що поліція працює на 13 місцях злочинів. Вона вважає, що жертв може бути більше

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Надзвичайний стан

Через трагедію та пошук злочинців у провінції оголосили надзвичайний стан. Він триватиме до 30 вересня.

На масове вбивство відреагував прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Він назвав напади в Саскачевані "жахливими й несамовитими".

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