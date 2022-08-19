Правоохранители почти сразу нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний парень, предположительно связанный с преступной средой.

Недавно Мужчина устроил массовую стрельбу в исторической столице Черногории: по меньшей мере 11 погибших

Что рассказали свидетели стрельбы в ТРЦ

Сообщение о стрельбе поступило на горячую линию полиции в 17.07. Заявитель указал, что неизвестный стал стрелять в торговом центре Emporia.

По словам свидетелей, юноша внезапно достал оружие и сразу открыл огонь по людям. От пяти выстрелов сразу пострадали мужчина и женщина, которых пришлось госпитализировать. Известно лишь, что женщина находится в тяжелом состоянии.

Мы были внутри магазина, когда люди начали забегать. Сотрудники открыли заднюю дверь, поэтому нам пришлось укрыться в камере хранения. Мы сидели там, 16 человек,

– вспоминает очевидец происшествия.

Издание Sydsvenskan пишет, что сразу после начала стрельбы туда направили много полиции. Патрульные оцепили торговый центр и туда вошли спецназовцы. "Сейчас событие рассматривают как связанное с преступной средой", – указали правоохранители. Однако также отметили, что пока не считают, что это было преступление, которое организовали несколько человек.



Полицейские возле торгового центра, где произошла стрельба / Фото Sydsvenskan

Обратите внимание, как Турция поддержала присоединение Швеции к НАТО: смотрите видео