В Черкасской области мужчина убил своего брата-близнеца во время застолья

В Черкасской области произошло жуткое убийство. Во время застолья мужчина зарезал своего брата-близнеца.

Жителю Звенигородщины уже объявили о подозрении в убийстве. Детали инцидента рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк.

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Убийство брата

В полиции рассказали, что убийство произошло в селе Смильчинцы Звенигородского района. Как отметила пресс-секретарь, все произошло во время ссоры.

Родственники пили алкоголь и во время застолья между ними возникла ссора. По версии следствия, 36-летний мужчина нанес многочисленные ножевые удары своему брату-близнецу, от которых тот скончался на месте,

– рассказала Зоя Вовк.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения. В то же время следствие продолжается.

Мужчину подозревают в убийстве своего брата-близнеца / Суспільне

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