В Черкасской области мужчина убил своего брата-близнеца во время застолья
Источник:Суспильне
В Черкасской области произошло жуткое убийство. Во время застолья мужчина зарезал своего брата-близнеца.
Жителю Звенигородщины уже объявили о подозрении в убийстве. Детали инцидента рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк.
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Убийство брата
В полиции рассказали, что убийство произошло в селе Смильчинцы Звенигородского района. Как отметила пресс-секретарь, все произошло во время ссоры.
Родственники пили алкоголь и во время застолья между ними возникла ссора. По версии следствия, 36-летний мужчина нанес многочисленные ножевые удары своему брату-близнецу, от которых тот скончался на месте,
– рассказала Зоя Вовк.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения. В то же время следствие продолжается.
Мужчину подозревают в убийстве своего брата-близнеца / Суспільне
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