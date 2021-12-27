Убийство чеченского командира в Берлине: вероятный офицер ФСБ не обжаловал пожизненный приговор

Россиянин Вадим Красиков отказался обжаловать свой пожизненный приговор. Мужчину ранее осудили за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина.

Он не обжаловал приговор в установленный срок. Этого также не сделала Федеральная прокуратура. Поэтому приговор мужчине остается в силе от 27 декабря.

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15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Красикова, которого обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Что об этом известно

Хангошвили застрелили в центре Берлина 23 августа 2019 года. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. 26 октября 2020 года бизнесмен из Харькова, который выступил свидетелем в берлинском суде, узнал россиянина и заявил, что это родственник его жены Вадим Красиков. Мужчина предположил, что тот является сотрудником спецслужб в звании полковника.

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В марте 2021 года украинские спецслужбы помогли подтвердить, что "Вадим Соколов" – это россиянин Вадим Красиков, связанный с ФСБ России.

Кто такой Вадим Красиков

Расследователи предполагают, что Красиков был завербован спецслужбами России как наемный убийца.

В 2013 году его уже подозревали в убийстве предпринимателя Альберта Назранова. Красикова объявили в розыск, однако вскоре судебный процесс приостановили.

А в июне 2015 года Красикова убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Впоследствии он получил новые документы на фамилию Соколова.

В 2015 году Красиков ездил в оккупированный Крым, в 2017 году летал в Бишкек, а после – снова в Крым. Каждая поездка длилась от 5 до 7 дней.

Россия ранее уже использовала похожую схему вербовки бывших преступников. Так, весной 2019 года в Киеве задержали россиянина Алексея Комаричева, который подорвался на взрывчатке при попытке заложить бомбу под авто украинского военного.