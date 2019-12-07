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      Российские спецслужбы вербуют преступников для заказных убийств за рубежом, – расследование

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      Российские спецслужбы вербуют преступников для заказных убийств за рубежом / focus.ua

      Российские спецслужбы шантажом вербуют преступников и используют их для совершения убийств. Так, Вадим Красиков, который убил в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, может быть причастен еще к нескольким убийствам.

      Красиков в 2007 году был подозреваемым в убийстве в Карелии депутата и бизнесмена Юрия Козлова, говорится в совместном расследовании Bellingcat, Der Spiegel и The Insider. В том же году Красиков имел тесные связи с ФСБ и, вероятно, даже работал в спецназе "Вымпел".

      Читайте также: Заказные убийства и саботаж: во французских Альпах разоблачили базу российских шпионов

      Что известно об убийстве в Германии гражданина Грузии?Гражданин Грузии, бывший чеченский командир Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года выстрелом в голову в центральном берлинском парке. Прокуроры Германии заявили о причастности к убийству российской разведки. В частности, подозреваемым оказался Красиков и его задержали. Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова.

      В 2013 году Красикова уже подозревали в убийстве предпринимателя Альберта Назранова. Его объявили в розыск, однако вскоре судебный процесс приостановили. А в июня 2015 года Красикова убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Впоследствии он получил новые документы на фамилию Соколов.

      В 2015 году Красиков ездил в оккупированный Крым, в 2017 году летал в Бишкек, а после – снова в Крым. Каждая поездка длилась от 5 до 7 дней.

      Расследователи пускают, что Красиков был завербован спецслужбами России как наемный убийца.

      Красиков ФСБ Росія вербування
      Вадим Красиков

      Россия ранее уже использовала похожую схему привлечения бывших преступников. Да, весной 2019 года в Киеве задержали россиянина Алексея Комаричева, который подорвался на взрывчатке при попытке заложить бомбу под авто украинского военного. Комаричеву оторвало обе руки, но он выжил. По мнению расследователей, в Киеве он выполнял задание российской военной разведки.

      В 2016 году, во время работы Комаричева в милиции его задержали при получении взятки. Тогда мужчине грозило заключение и штраф в 48 млн рублей.

      В расследовании журналистов также упоминается имя Олега Смородиновая. Его задержали в Украине после убийства офицера Ивана Мамчура, который работал в ровенском СИЗО. До этого Смородинов воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. Он также был завербован ФСБ, когда пытался примкнуть к частной военной компании "Вагнера".

      К теме: ФСБ вербует украинцев, которые регулярно ездят в Крым: кто и как этим занимается

      Во время задержания у Смородиновая якобы был список из 6 человек – вероятных жертв будущих покушений. Всех людей из списка объединяла служба в грузинской армии во время войны с Россией в 2008 году.

      На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Новости Украины СМИ Журналисты Криминальные новости Убийство ФСБ Расследования Новости Грузии
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