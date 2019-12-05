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      Заказные убийства и саботаж: во французских Альпах разоблачили базу российских шпионов

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      Западные спецслужбы нашли базу российских шпионов в Альпах / pixabay

      15 российских шпионов использовали французские Альпы как базу для проведения операций по всей Европе.

      Шпионы были сотрудниками подразделения ГРУ, которое отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подчиненными для обмена информацией. Об этом сообщает Le Monde.

      К теме: Отравление Скрипалей: новые доказательства против "солсберийских туристов" Боширова и Петрова – фото

      Грушники работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах Европы, однако не во Франции. Спецслужбам не удалось изъять оружие или другие доказательства.

      Выйти на базу удалось в ходе расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. В период с 2014 по 2018 год российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городах на юго-востоке Франции, в том числе в Шамони и Эвиане.

      Что известно об отравлении в Солсбери?
      4 марта 2018 в британском городке Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига), которые по их словам, в Солсбери прибыли с туристической целью. К слову, кроме звания полковника ГРУ, Боширов-Чепига также имеет орден Героя России, вероятно, за то, что в 2014-м помогал Виктору Януковичу бежать из Украины.

      Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

      Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили не его в мусорник, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости России Новости Франции Отравление Сергея Скрипаля
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