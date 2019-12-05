Заказные убийства и саботаж: во французских Альпах разоблачили базу российских шпионов

15 российских шпионов использовали французские Альпы как базу для проведения операций по всей Европе.

Шпионы были сотрудниками подразделения ГРУ, которое отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подчиненными для обмена информацией. Об этом сообщает Le Monde.

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Грушники работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах Европы, однако не во Франции. Спецслужбам не удалось изъять оружие или другие доказательства.

Выйти на базу удалось в ходе расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. В период с 2014 по 2018 год российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городах на юго-востоке Франции, в том числе в Шамони и Эвиане.

Что известно об отравлении в Солсбери?

4 марта 2018 в британском городке Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига), которые по их словам, в Солсбери прибыли с туристической целью. К слову, кроме звания полковника ГРУ, Боширов-Чепига также имеет орден Героя России, вероятно, за то, что в 2014-м помогал Виктору Януковичу бежать из Украины.



Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".



Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили не его в мусорник, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.