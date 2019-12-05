Замовні вбивства і саботаж: у французьких Альпах викрили базу російських шпигунів

15 російських шпигунів використовували французькі Альпи як базу для проведення операцій по всій Європі.

Шпигуни були співробітниками підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їх підлеглими для обміну інформацією. Про це повідомляє Le Monde.

До теми: Отруєння Скрипалів: нові докази проти "солсберійських туристів" Боширова і Петрова – фото

ГРУшники працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах Європи, проте не у Франції. Спецслужбам не вдалося вилучити зброю або інші докази.

Вийти на базу вдалося в ході розслідування справи про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки. У період з 2014 по 2018 рік російські агенти неодноразово зупинялися у невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі у Шамоні і Евіані.

Що відомо про отруєння у Солсбері?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга), які за їхніми словами, у Солсбері прибули з туристичною метою. До слова, окрім звання полковника ГРУ, Боширов-Чепіга також має орден Героя Росії, ймовірно, за те, що у 2014-му допомагав Віктору Януковичу втікати з України.



Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".



Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.