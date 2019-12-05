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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Замовні вбивства і саботаж: у французьких Альпах викрили базу російських шпигунів

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      Західні спецслужби знайшли базу російських шпигунів в Альпах / pixabay

      15 російських шпигунів використовували французькі Альпи як базу для проведення операцій по всій Європі.

      Шпигуни були співробітниками підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їх підлеглими для обміну інформацією. Про це повідомляє Le Monde.

      До теми: Отруєння Скрипалів: нові докази проти "солсберійських туристів" Боширова і Петрова – фото

      ГРУшники працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах Європи, проте не у Франції. Спецслужбам не вдалося вилучити зброю або інші докази.

      Вийти на базу вдалося в ході розслідування справи про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки. У період з 2014 по 2018 рік російські агенти неодноразово зупинялися у невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі у Шамоні і Евіані.

      Що відомо про отруєння у Солсбері?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга), які за їхніми словами, у Солсбері прибули з туристичною метою. До слова, окрім звання полковника ГРУ, Боширов-Чепіга також має орден Героя Росії, ймовірно, за те, що у 2014-му допомагав Віктору Януковичу втікати з України.

      Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

      Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Новини Франції Новини Росії
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