12:13
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Російські спецслужби вербують злочинців для замовних вбивств за кордоном, – розслідування

      155 Читать новость на русском
      Російські спецслужби вербують злочинців для замовних вбивств за кордоном / focus.ua

      Російські спецслужби шантажем вербують злочинців та використовують їх для скоєння вбивств. Так, Вадим Красиков, який вбив у Німеччині громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, може бути причетний ще до кількох убивств.

      Красиков у 2007 році був підозрюваним у вбивстві в Карелії депутата і бізнесмена Юрія Козлова, мовиться у спільному розслідуванні Bellingcat, Der Spiegel і The Insider. В тому ж році Красиков мав тісні зв'язки з ФСБ і, ймовірно, навіть працював у спецназі "Вимпел".

      Читайте також: Замовні вбивства і саботаж: у французьких Альпах викрили базу російських шпигунів

      Що відомо про вбивство у Німеччині громадянина Грузії? Громадянин Грузії, колишній чеченський командир Зелімхан Хангошвілі був убитий в серпні 2019 року пострілом у голову в центральному берлінському парку. Прокурори Німеччини заявили про причетність до вбивства російської розвідки. Зокрема, підозрюваним виявився Красиков і його затримали. Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

      У 2013 році Красикова вже підозрювали у вбивстві підприємця Альберта Назранова. Його оголосили в розшук, проте незабаром судовий процес призупинили. А в червні 2015 року Красикова прибрали з федерального розшуку і бази Інтерполу. Згодом він отримав нові документи на прізвище Соколова.

      У 2015 році Красиков їздив до окупованого Криму, в 2017 літав до Бішкека, а після – знову до Криму. Кожна поїздка тривала від 5 до 7 днів.

      Розслідувачі пускають, що Красиков був завербований спецслужбами Росії як найманий вбивця.

      Красиков ФСБ Росія вербування
      Вадим Красиков

      Росія раніше вже використовувала схожу схему вербування колишніх злочинців. Так, навесні 2019 року в Києві затримали росіянина Олексія Комаричева, який підірвався на вибухівці при спробі закласти бомбу під авто українського військового. Комаричеву відірвало обидві руки, але він вижив. На думку розслідувачів, у Києві він виконував завдання російської військової розвідки.

      У 2016 році, під час роботи Комаричева в міліції його затримали при отриманні хабара. Тоді чоловікові загрожувало ув’язнення і штраф у 48 мільйонів рублів.

      У розслідуванні журналістів також згадується ім'я Олега Смородинова. Його затримали в Україні після вбивства офіцера Івана Мамчура, який працював у рівненському СІЗО. До цього Смородинов воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Він також був завербований ФСБ, коли намагався примкнути до приватної військової компанії "Вагнера".

      До теми: ФСБ вербує українців, які регулярно їздять до Криму: хто та як цим займається

      Під час затримання у Смородинова нібито був список з 6 осіб – ймовірних жертв майбутніх замахів. Усіх людей зі списку об'єднувала служба в грузинській армії під час війни з Росією в 2008 році.

      День Ангела Катерини: щирі картинки-привітання зі святом
      сьогодні
      2307
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: ЗМІ Журналісти Новини України Новини Росії Розслідування ФСБ Вбивство Кримінальні новини Новини Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 42
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 1057
      сьогодні , 09:02 Головні новини 6 грудня: 5 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 1561
      сьогодні , 09:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина перша
      Борис Немировський 587
      сьогодні , 08:00 Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року
      Михайло Гема 1050
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук