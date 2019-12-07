Російські спецслужби вербують злочинців для замовних вбивств за кордоном, – розслідування

Російські спецслужби шантажем вербують злочинців та використовують їх для скоєння вбивств. Так, Вадим Красиков, який вбив у Німеччині громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, може бути причетний ще до кількох убивств.

Красиков у 2007 році був підозрюваним у вбивстві в Карелії депутата і бізнесмена Юрія Козлова, мовиться у спільному розслідуванні Bellingcat, Der Spiegel і The Insider. В тому ж році Красиков мав тісні зв'язки з ФСБ і, ймовірно, навіть працював у спецназі "Вимпел".

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Що відомо про вбивство у Німеччині громадянина Грузії? Громадянин Грузії, колишній чеченський командир Зелімхан Хангошвілі був убитий в серпні 2019 року пострілом у голову в центральному берлінському парку. Прокурори Німеччини заявили про причетність до вбивства російської розвідки. Зокрема, підозрюваним виявився Красиков і його затримали. Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

У 2013 році Красикова вже підозрювали у вбивстві підприємця Альберта Назранова. Його оголосили в розшук, проте незабаром судовий процес призупинили. А в червні 2015 року Красикова прибрали з федерального розшуку і бази Інтерполу. Згодом він отримав нові документи на прізвище Соколова.

У 2015 році Красиков їздив до окупованого Криму, в 2017 літав до Бішкека, а після – знову до Криму. Кожна поїздка тривала від 5 до 7 днів.

Розслідувачі пускають, що Красиков був завербований спецслужбами Росії як найманий вбивця.



Вадим Красиков

Росія раніше вже використовувала схожу схему вербування колишніх злочинців. Так, навесні 2019 року в Києві затримали росіянина Олексія Комаричева, який підірвався на вибухівці при спробі закласти бомбу під авто українського військового. Комаричеву відірвало обидві руки, але він вижив. На думку розслідувачів, у Києві він виконував завдання російської військової розвідки.

У 2016 році, під час роботи Комаричева в міліції його затримали при отриманні хабара. Тоді чоловікові загрожувало ув’язнення і штраф у 48 мільйонів рублів.

У розслідуванні журналістів також згадується ім'я Олега Смородинова. Його затримали в Україні після вбивства офіцера Івана Мамчура, який працював у рівненському СІЗО. До цього Смородинов воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Він також був завербований ФСБ, коли намагався примкнути до приватної військової компанії "Вагнера".

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Під час затримання у Смородинова нібито був список з 6 осіб – ймовірних жертв майбутніх замахів. Усіх людей зі списку об'єднувала служба в грузинській армії під час війни з Росією в 2008 році.