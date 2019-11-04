ФСБ вербує українців, які регулярно їздять до Криму: хто та як цим займається

Спецпризначенці російської ФСБ (Федеральної служби безпеки) у Криму змушують українців до таємної співпраці. Мовиться про тих, хто регулярно відвідує анексований півострів.

Так заявляють українські контррозвідники, про що повідомили на офіційному сайті Служби безпеки України.

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Примітно, що росіяни передовсім вимагають збирати інформацію про українських правоохоронців, співробітників СБУ, прикордонників та військових, які перебувають біля адмінмежі з Кримом.

На кого звертає увагу ФСБ у першу чергу?

Пропозиції до таємної співпраці надходять громадянам України, які працюють на окупованому півострові чи регулярно до нього їздять з материкової України. Вербувальники та куратори вимагають збирати розвіддані, а вже на їх основі росіяни намагаються підібратися до українських військовослужбовців та правоохоронців.

Як саме "працюють" росіяни під час вербування?

У СБУ кажуть, що методи роботи ФСБшників – однотипні:

► Штучне створення компрометуючих ситуацій.

► Шантаж.

► Погрози.

► Залякування.

► Фізичний та психологічний тиск.

Чи відомо, хто конкретно вербує українців?

Українська контррозвідка встановила найбільш активного російського вербувальника. Мовиться про співробітника ФСБ Батталова Алмаза Мубаряковича (народився 1982 року в російському Башкортостані). Головна "зона роботи" цього чоловіка – пункті пропуску "Джанкой".

"Встановлено, що цей чекіст є прихильником сталінських часів та не цурається у своїй роботі найбрудніших методів", – попередили в СБУ.



Батталов Алмаз Мубарякович / Фото СБУ

Важливо! СБУ нагадує:



► Перехід до ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі допомоги в підривній діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.



► Однак якщо завербована ворогом людина відмовилася виконувати завдання та повідомила правоохоронців, то від кримінальної відповідальності її звільняють.