Вбивство чеченського командира в Берліні: ймовірний офіцер ФСБ не оскаржив довічний вирок

Росіянин Вадим Красиков відмовився оскаржувати свій довічний вирок. Чоловіка раніше засудили за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна.

Він не оскаржив вирок у встановлений термін. Цього також не зробила Федеральна прокуратура. А відтак вирок чоловіку залишається чинним від 27 грудня.

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15 грудня суд у Берліні засудив до довічного ув'язнення росіянина Вадима Красикова, якого звинувачують у вбивстві колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Що про це відомо

Хангошвілі застрелили у центрі Берліна 23 серпня 2019 року. Він був польовим командиром під час другої чеченської війни. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі поїхав до Німеччини після того, як у 2015 році на нього в Грузії було скоєно черговий замах.

Вбивцю Хангошвілі затримали у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом, на ім'я Вадима Соколова. 26 жовтня 2020 року бізнесмен із Харкова, який виступив свідком у берлінському суді, впізнав росіянина і заявив, що це родич його дружини Вадим Красиков. Чоловік припустив, що той є співробітником спецслужб у званні полковника.

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У березні 2021 року українські спецслужби допомогли підтвердити, що "Вадим Соколов" – це росіянин Вадим Красиков, пов'язаний із ФСБ Росії.

Хто такий Вадим Красиков

Розслідувачі пускають, що Красиков був завербований спецслужбами Росії як найманий вбивця.

У 2013 році його вже підозрювали у вбивстві підприємця Альберта Назранова. Красикова оголосили в розшук, проте незабаром судовий процес призупинили.

А у червні 2015 року Красикова прибрали з федерального розшуку і бази Інтерполу. Згодом він отримав нові документи, на прізвище Соколова.

У 2015 році Красиков їздив до окупованого Криму, у 2017 році літав до Бішкека, а після – знову до Криму. Кожна поїздка тривала від 5 до 7 днів.

Росія раніше вже використовувала схожу схему вербування колишніх злочинців. Так, навесні 2019 року в Києві затримали росіянина Олексія Комаричева, який підірвався на вибухівці при спробі закласти бомбу під авто українського військового.