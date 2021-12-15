Відповідне рішення ухвалив Вищий земельний суд Берліна. Убивцю ідентифікували як Вадима Красикова, який з фальшивими документами на ім'я Вадим Соколов, у 2019 році приїхав до Німеччини і вбив громадянина Грузії.
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Росія винна у вбивстві
У рішенні суду йдеться про те, що вбивство Зелімхана Хангошвілі замовила російська влада. Дії Росії назвали "державним тероризмом". Також відзначили і наявність у вбивці фальшивих документів.
Росія оснастила його (Вадима Красикова – 24 канал) фальшивим паспортом. У нього абсолютно офіційний документ,
– заявив суддя.
Суддя відзначив і те, що в Росії стверджували, що Соколов і Красиков – різні люди, однак слідство довело протилежне. В обвинувачення проти Росії додали висловлювання Володимира Путіна про те, що вбитий Хангошвілі був "терористом".
Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв уже відреагував на вердикт суду. За його словами, це нібито "недружній крок" та "політично вмотивоване рішення". Дипломат додав, що судове рішення "не залишать без реакції".
Вбивство Хангошвілі: головне
- 15 серпня 2019 року в Берліні застрелили колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.
- Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила у причетності до вбивства російську владу.
- Водночас у Росії відкинули усі звинувачення Німеччини і назвали Хангошвілі терористом, який причетний до терактів у московському метро.
- Виконавцем вбивства був агент ФСБ Вадим Красиков, який потрапив у Німеччину з фальшивим паспортом.