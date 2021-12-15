Відповідне рішення ухвалив Вищий земельний суд Берліна. Убивцю ідентифікували як Вадима Красикова, який з фальшивими документами на ім'я Вадим Соколов, у 2019 році приїхав до Німеччини і вбив громадянина Грузії.

Цікаво Путін негайно хоче розпочати переговори про "безпеку Росії" від НАТО

Росія винна у вбивстві

У рішенні суду йдеться про те, що вбивство Зелімхана Хангошвілі замовила російська влада. Дії Росії назвали "державним тероризмом". Також відзначили і наявність у вбивці фальшивих документів.

Росія оснастила його (Вадима Красикова – 24 канал) фальшивим паспортом. У нього абсолютно офіційний документ,

– заявив суддя.

Суддя відзначив і те, що в Росії стверджували, що Соколов і Красиков – різні люди, однак слідство довело протилежне. В обвинувачення проти Росії додали висловлювання Володимира Путіна про те, що вбитий Хангошвілі був "терористом".

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв уже відреагував на вердикт суду. За його словами, це нібито "недружній крок" та "політично вмотивоване рішення". Дипломат додав, що судове рішення "не залишать без реакції".

Вбивство Хангошвілі: головне