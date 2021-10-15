Убийство депутата в Великобритании: парламент приспустил флаги

15 октября 2021 , 20:03
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Источник:

The Wall Street Journal

У здания британского парламента 15 октября приспустили флаги. Это связано со смертью депутата-консерватора Дэвида Еймесса.

Британского депутата убили на встрече с избирателями. Резня произошла в церкви.

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Подробнее о трагедии

Эймесса ранил 25-летний мужчина, который пришел на собрание его избирательного округа в методистскую церковь в Ли-он-Си. Это недалеко от Лондона. Молодой человек нанес политику несколько ударов ножом.

Полиция задержала нападавшего. Нардепа пытались реанимировать медики, но, к сожалению, не удалось.


Приспущенные флаги у парламента / Фото "Риа новости"

Реакция политиков

Депутат от консерваторов Трейси Крауч заявила, что она "разбита сердцем". Жена премьер-министра Великобритании Керри Джонсон назвала новость об убийстве "абсолютно разрушительной".


Церковь, где напали на Дэвида Эмесса / Фото из твитера Sir David Amess MP

Автор: Ольга Музика