"Он сторонник моноэтнического государства": что отец Зинченко говорит об отношении сына к Фарион

Во Львове 5 августа суд рассмотрел жалобу об изменении меры пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. На заседании появился отец парня Федор Зинченко и дал комментарий СМИ, в частности, об отношении сына к Фарион.

Отец Зинченко не понимает, почему его сын, подозреваемый в убийстве, мог бы совершить это. Он добавил, что парень – сторонник моноэтнического государства, передает 24 Канал.

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"Очень хорошо разбирается в украинском национализме"

Федор Зинченко также рассказал, что его сын разбирается в украинском национализме.

Вячеслав – сторонник моноэтнического государства. Убийство на этой почве... Он очень хорошо разбирается в украинском национализме,

– ответил мужчина на вопрос журналистов об отношении сына к Фарион.

Он добавил, что в 2022 году парень был участником движения "Правая молодежь" – молодежной организации "Правого сектора".

К слову, об отношении к Фарион лично спрашивали и у самого Вячеслава Зинченко. Тогда он говорил, что не знает, как относится к ней.

Ну, не знаю,

– ответил тогда парень.