"Він прихильник моноетнічної держави": що батько Зінченка каже про ставлення сина до Фаріон

У Львові 5 серпня суд розглянув скаргу про зміну запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. На засіданні з'явився батько хлопця Федір Зінченко та дав коментар ЗМІ, зокрема, про ставлення сина до Фаріон.

В інтерв'ю батько Зінченка заявив, що не розуміє, чому його син, підозрюваний у вбивстві, міг би вчинити це. Він додав, що хлопець – прихильник моноетнічної держави, передає 24 Канал.

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"Дуже добре розуміється на українському націоналізмі"

Федір Зінченко також розповів, що його син обізнаний в українському націоналізмі.

В'ячеслав – прихильник моноетнічної держави. Вбивство на цьому підґрунті… Він дуже добре розуміється на українському націоналізмі,

– відповів чоловік на питання журналістів про ставлення сина до Фаріон.

Він додав, що у 2022 році хлопець був учасником руху "Права молодь" – молодіжної організації "Правого сектору".

До слова, про ставлення до Фаріон особисто запитували й у самого В'ячеслава Зінченка. Тоді він казав, що не знає, як ставиться до неї.

Ну, не знаю,

– відповів тоді хлопець.