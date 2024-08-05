19:05, 5 серпня

Батько В'ячеслава наголошує на тому, що ще не доведено провини його сина, тому не треба робити із нього винного.

Тому я вас дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства, поки він підозрює, і все,

– наголосив він.