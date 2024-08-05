19:05, 5 августа

Отец Вячеслава отмечает, что, что еще не доказана вина его сына, поэтому не надо делать из него виновного.

Поэтому я вас очень прошу, донесите эту мысль до общества, пока он подозревает, и все,

– подчеркнул он.