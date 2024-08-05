Он утверждает, что нет доказательств вины его сына, и выражает сомнения относительно работы правоохранителей. 24 Канал собрал все главные заявления Федора Зинченко.
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Отец Вячеслава отмечает, что, что еще не доказана вина его сына, поэтому не надо делать из него виновного.
Поэтому я вас очень прошу, донесите эту мысль до общества, пока он подозревает, и все,
– подчеркнул он.
Также у подозреваемого могли быть друзья во Львове, к которым он должен был поехать.
Отца возмущает тот факт, что правоохранители замалчивают тот факт, что сын хотел служить в рядах ВСУ, а только вешают на него ярлыки убийцы.
То есть я вижу, что просто кому-то очень выгодно представить его в таком виде, как преступник какой-то,
– отметил он.
Подозреваемый хотел пойти служить в пехоту ВСУ. Впрочем, отец его отказал и сказал, чтобы тот прошел курсы оператора БпЛА.
Также отец недоволен действиями государства и правоохранителей.
Просто такое впечатление, что начали снова снимать новый сезон "Слуги народа",
– заявил он.
Также ему не понравилось, что правоохранители заявили о том, что дело раскрыто, хотя вина его сына не доказана до сих пор.
Адвоката для Вячеслава Зинченко отцу посоветовал знакомый.
Федор Зинченко утверждает, что его общение с сыном происходит через адвоката. Самого же адвоката ему посоветовал знакомый.
По словам отца, Вячеслав сторонник моноэтнического государства. Также он рассказал, что его сын заочно закончил первый курс журналистики в Днепре.
Деньги подозреваемый получал с общей карточки.
Ну у нас вот общая карточка, у нас общий счет, кто дал, я или жена, какая разница. Могут все посмотреть поступления на карточку моего сына. И все, и сняли все вопросы,
– заявил отец.
По словам отца, он так и не смог увидеться с подозреваемым с момента его задержания.
На вопрос о том, что сын делал во Львове, отец ответил, что сын якобы должен был ехать в Тернополь, но почему-то остановился во Львове.
Отец Зинченко отрицает вину подозреваемого, ведь пока сторона обвинения не доказала никаких фактов.
Свидетели что-то видели, кого-то видели, кто-то там в шляпе ходил, но что это Вячеслав Зинченко, нет. Никакой свидетель не сказал, что вот Зинченко присутствовал присутствовал по улице Масарика 3. Нет такого,
– заявил он.