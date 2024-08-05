Во Львовском апелляционном суде продолжается заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Адвокат подозреваемого заявил, что Зинченко, присутствующий онлайн, отрицает свою причастность к неонацистскому движению "NS/WP".

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Отрицает связи с Россией

По словам адвоката, подозреваемый также не имеет отношения ни к одной организации в России.

Суд рассмотрел жалобу об изменении меры пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Интересно то, что на заседании также был Федор Зинченко, отец парня.

Он рассказал, что до сих пор не общался с сыном с момента его задержания. Также он просит не делать из сына виновного, ведь пока он только подозреваемый.

По его словам, к сыну его не пускают, ведь "нет свиданий по этой статье".

Парня подозревают в убийстве Ирины Фарион, которое произошло 19 июля. Его задержали 26 июля. Известно, что он родом из Днепра.