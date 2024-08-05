В эфире 24 Канала он рассказал, что до сих пор не общался с сыном с момента его задержания. Также он просит не делать из сына виновного, ведь пока он только подозреваемый.

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Что рассказал отец Зинченко

Я вас (СМИ – 24 Канал) очень прошу, донесите эту мысль до общества. Пока он (Вячеслав Зинченко – 24 Канал) подозреваемый и все,

– подчеркнул отец подозреваемого.

По его словам, пока не доказано, что именно Вячеслав Зинченко был причастен к убийству Ирины Фарион. Отец парня также рассказал, что у него не было возможности пообщаться с сыном.

"Он (Сын – 24 Канал) выбрал для себя такую линию поведения", – заявил мужчина.

По его словам, к сыну его не пускают, ведь "нет свиданий по этой статье". Также по информации СМИ, на заседании была и мать подозреваемого.

Заметим, что коллегия судей постановила оставить меру пресечения без изменений. Зинченко продолжит находиться под стражей без возможности внесения залога до 22 сентября.