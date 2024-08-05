В етері 24 Каналу він розповів, що досі не спілкувався із сином з моменту його затримання. Також він просить не робити із сина винного, адже наразі він лише підозрюваний.

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Що розповів батько Зінченка

Я вас (ЗМІ – 24 Канал) дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства. Поки він (В'ячеслав Зінченко – 24 Канал) підозрюваний і все,

– наголосив батько підозрюваного.

За його словами, наразі не доведено, що саме В'ячеслав Зінченко був причетним до вбивства Ірини Фаріон. Батько хлопця також розповів, що у нього не було змоги поспілкуватися із сином.

"Він (Син – 24 Канал) вибрав для себе таку лінію поведінки", – заявив чоловік.

За його словами, до сина його не пускають, адже "немає побачень по цій статті". Також за інформацією ЗМІ, на засіданні була й мати підозрюваного.

Зауважимо, що колегія суддів постановила залишити запобіжний захід без змін. Зінченко продовжить перебувати під вартою без можливості внесення застави до 22 вересня.