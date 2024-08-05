Зінченко долучився до засідання через відеозв'язок. Його адвокат вимагає змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт за місцем проживання з носінням електронного засобу захисту.

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Як відбувається засідання суду

Сьогодні, 5 серпня, об 15:05 у Львівському апеляційному суді розпочали розгляд апеляції щодо запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Адвокат Зінченка подав клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному. Він просить замінити перебування під вартою без можливості внесення застави, на цілодобовий домашній арешт за місцем проживання з носінням електронного засобу захисту.

Зауважимо, що сам підозрюваний не прибув до зали суду особисто, а бере участь по відеозв'язку. До суду також прийшли донька Ірини Фаріон та однопартійці вбитої.

Нагадаємо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон 26 липня обрали запобіжний захід. Тоді суд постановив утримувати Зінченка під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.