Захист просить про зміну запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка. Мовиться про те, щоб замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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Підозрюваний неприсутній особисто

Підозрюваний бере участь у засіданні не особисто, а онлайн. Крім цього, на засідання прийшла донька Ірини Фаріон і однопартійці вбитої.

Підозрюваному обрали запобіжний захід 26 липня. Саме вбивство сталось 19 липня. Українські правоохоронці згодом встановили та затримали підозрюваного, який виявився мешканцем Дніпра.

Відомо, що він приїхав до Львова на потязі та так само покинув місто. Крім цього, він знімав три квартири у Львові.

Трансляція суду: дивіться відео

Відомо також, що адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон хоче притягнути доньку мовознавиці до кримінальної відповідальності.

Захисник заявив, що за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності, тому проти доньки Фаріон буде порушено карну справу.