19 липня Ірину Фаріон застрелили у Львові біля будинку, в якому вона мешкала. За кілька днів ймовірного вбивцю затримали, ним виявився 18-річний хлопець з Дніпра.

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Чи буде родина продовжувати справу Фаріон

Донька Ірини Фаріон розповіла, що родина планує створити громадську організацію та благодійний фонд.

Все буде, і YouTube-канал її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти, нехай мине 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд, вже випустили марку з конвертом. Потім плануємо зробити пам'ятні знаки,

– розповіла Софія Особа в інтерв'ю.

Також приблизно у жовтні планується вихід книги цитат Ірини Фаріон. За словами доньки мовознавиці, книга вже майже готова та матиме назву "Орлиці не сповідаються перед гієнами".

Будемо продовжувати проєкти, які вона робила,

– підсумувала донька Фаріон.

За словами жінки, вона наразі не чула про ініціативи щодо встановлення пам'ятника мовознавиці, однак вона переконана, що треба робити все, щоб Ірину Фаріон пам'ятали.

До слова, в Івано-Франківську вирішили перейменувати одну з вулиць на честь Ірини Фаріон. Відповідно до рішення депутатів, ім'я Фаріон носитиме вулиця Гвардійська, яка має протяжність майже 200 метрів.