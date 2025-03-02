Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар президента Франції Еммануеля Макрона для видання La Tribune.

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Що розповів Макрон про саміт ЄС, що буде 6 березня

Журналісти нагадали, що 6 березня, у четвер, відбудеться позачергове засідання Європейської ради, на якому очікується, що 27 країн розглянуть важливе питання побудови європейської оборонної архітектури.

Мета цієї зустрічі – збільшити підтримку України та дати Європейській комісії мандат якнайшвидше запустити масштабне та спільне фінансування, тому що наша безпека під загрозою,

– сказав Макрон.

Він переконаний, що, попри застереження, які вже висловили деякі країни, серед 27 членів блоку буде одностайність. Ще однією причиною для хвилювань для лідерів ЄС стали заяви Дональда Трампа, щодо того, що США можуть позбавити ЄС своєї підтримки.

"Тому цей саміт 6 березня дуже важливий. Він про величезне фінансування, що, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро", – сказав президент Франції.

Макрон усвідомлює, що на реалізацію такого проєкт знадобляться роки. Тому, за його словами, в короткостроковій перспективі Євросоюз повинен зробити все, щоб зберегти підтримку американців.

Багато європейських країн побудували свою безпеку на трансатлантичних зв'язках. Нам потрібно повернутися до дуже старих європейських звичок. У нас все ще є засоби, щоб досягти успіху в цьому європейському стратегічному стрибку,

– сказав Еммануель Макрон.

До слова, на позачерговий саміт лідерів ЄС запросили також і особисто Володимира Зеленського. На зустрічі учасники обговорять підтримку України та принципи довготривалого миру.