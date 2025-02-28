Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У ЗМІ розкрили деталі майбутнього комюніке

Журналісти Суспільного отримали драфт комюніке, яке винесуть за підсумками саміту країн-членів ЄС 6 березня. У ньому мовиться, що країни Європейського Союзу хочуть визначити власну позицію щодо потенційних мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, та важливість присутності ЄС на цих переговорах.

У тексті мовиться, що "у зв’язку з новим імпульсом для переговорів, які повинні призвести до всеосяжного, справедливого і сталого миру, Європейська Рада підкреслює важливість таких принципів". Зокрема мовиться про наступне:

"Не може бути переговорів щодо України без України";

"Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи. Безпека України та Європи переплітаються";

"Перемир'я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди";

"Будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України".

Як пише Суспільне, у комюніке також мовиться, що Україна повинна перебувати у найсильнішій можливій позиції для досягнення "миру через силу".

Це стосується як до, так і під час та після переговорів для припинення війни. З цією метою Європейський Союз залишається відданим, в координації з однодумними партнерами, наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу,

– мовиться у комюніке.

Відомо, що під час зустрічі 6 березня лідери ЄС також обговорять призначення спецпосланника для мирних переговорів щодо війни Росії проти України.