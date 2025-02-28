Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що планують обговорити на спеціальному саміті ЄС

Раніше голова Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про проведення спеціального саміту ЄС 6 березня. Він буде присвячений питанням європейської оборони.

Відомо, що на зустріч запрошений і президент України Володимир Зеленський. За інформацією видання, на саміті планують виробити єдину позицію щодо оборони – як для переозброєння Європейського континенту, так і щодо України.

Крім того, обговорення торкнеться теми призначення спецпредставника ЄС для участі в майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні.

Нагадаємо, що ЄС розглядає можливість надати Україні черговий пакет військової допомоги у розмірі 20 – 30 мільярдів євро. Однак її умови надання наразі досі невизначені.