Яку допомогу може надати Україні ЄС

Сума додаткового військового пакета ще не визначена, повідомляє 24 канал з посиланням на Рікардо Йозвяка.

Читайте також Норвегія виділить мільйон євро Україні: прем’єр країни розповів, на що спрямовані кошти

Зверніть увагу! Сьогодні відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Рікард Йозвяк Кореспондент "Радіо Свобода" Міністри закордонних справ обговорили додатковий пакет військової допомоги на України сьогодні. Досі немає згоди щодо суми.

Йозвяк каже, що мінімальний розмір цього пакету, імовірно, – 20 мільярдів євро. Однак, ця сума може зрости і до 30 мільярдів євро.

Умови надання цієї допомоги поки що невизначені. Найімовірніше за все, кінцеве рішення буде ухвалене уже на наступному тижні.

Зауважте! На наступному тижні відбудеться зустріч лідерів країн ЄС. Про позачерговий саміт 6 березня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.